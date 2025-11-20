La S.S. Arezzo celebra la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Arezzo, 20 novembre

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre, la S.S. Arezzo desidera rinnovare il proprio impegno nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, riconoscendo il ruolo fondamentale che lo sport ricopre nella crescita umana e sociale delle nuove generazioni.

La S.S. Arezzo, da sempre attenta al percorso educativo dei ragazzi che frequentano il Settore Giovanile e la Scuola Calcio amaranto, si impegna quotidianamente a: promuovere valori come rispetto, uguaglianza, integrazione e solidarietà; garantire un ambiente sportivo sano, orientato al benessere psico-fisico dei giovani atleti; favorire l’accesso allo sport come diritto fondamentale di ogni bambino e adolescente.

“Lo sport ha una responsabilità educativa enorme” – dichiara la Società – “e ogni giorno lavoriamo affinché i nostri giovani possano crescere in un contesto che valorizzi le loro potenzialità e protegga i loro diritti. Il calcio non è solo competizione: è un luogo di incontro, di ascolto e di formazione.”

La S.S. Arezzo invita l’intera comunità amaranto a riflettere sull’importanza di questa giornata e a contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla costruzione di un futuro migliore per tutti i bambini e gli adolescenti.