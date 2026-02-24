Serie C Sky Wifi ventinovesima giornata, Arezzo-Ravenna: dirige Madonia di Palermo
La partita Arezzo-Ravenna, valevole per la ventinovesima giornata, decima di ritorno, in programma domenica 1 marzo (fischio di inizio ore 20:30) sarà diretta da Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Giovanni Boato di Padova, Matteo Lauri di Gubbio. Quarto ufficiale: Mattia Nigro di Prato. Operatore FVS: Federico Linari di Firenze.
