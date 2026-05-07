Report allenamento – giovedì 7 maggio

RIGUTINO – Seduta mattutina per l’Arezzo, che si è ritrovato al centro sportivo di Rigutino per proseguire la preparazione settimanale. Il gruppo ha aperto il lavoro con una fase di attivazione, utile a entrare gradualmente nei ritmi della sessione, per poi passare a una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulla precisione e sulla gestione del possesso. A seguire, spazio alla parte tattica, con indicazioni mirate da parte dello staff su movimenti, distanze e principi di gioco. Chiusura con una partita a campo ridotto. Domani, venerdì 8 maggio, è in programma la sessione di rifinitura.