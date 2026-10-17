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La S.S. Arezzo si unisce al dolore per la scomparsa di Beppe Angiolini

La S.S. Arezzo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Beppe Angiolini, imprenditore di successo e grande tifoso amaranto, venuto a mancare all’età di 73 anni. Beppe Angiolini ha sempre dimostrato un profondo legame con la città di Arezzo e con i colori amaranto, sostenendo nel corso degli anni numerose iniziative a favore del club e partecipando con entusiasmo ai momenti più significativi della sua storia recente. La sua passione per l’Arezzo, unita all’amore per la propria città e alla capacità di valorizzarne l’immagine anche attraverso la sua attività imprenditoriale, resteranno un esempio e un ricordo indelebile. Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i collaboratori della S.S. Arezzo si stringono con affetto attorno alla famiglia e ai suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze in questo momento di dolore.