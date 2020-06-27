Posted on 27 Giugno 2020 by Redazione ASSEGNAZIONI DIRITTI AUDIOVISIVI PLAY OFF – PLAY OUT 2019-20 ASSEGNAZIONE DIRETTA RADIO FM PLAY_TELE BARI_BARI ASSEGNAZIONE DIFFERITA TV PLAY_CANALE 85_VIRTUS FRANCAVILLA ASSEGNAZIONE DIFFERITA TV PLAY_TELE BARI_BARI ASSEGNAZIONE DIFFERITA TV PLAY_TELECOLOR CATANIA ASSEGNAZIONE DIFFERITA TV PLAY_CANALE 7_MONOPOLI Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati Serie C