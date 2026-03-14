Abbinamenti e località degli ottavi di finale

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
GENOA-PISTOIESE
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)
ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
MAVLON-RIJEKA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
LUCCHESE-SPEZIA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
AS POLICE FOOTBALL-OLYMPIQUE THIESSOIS
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
UYSS NEW YORK-RAPPRESENTATIVA SERIE D
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
