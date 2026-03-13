Anche Mavlon e Uyss New York volano agli ottavi

Mavlon e Uyss New York sono le ultime squadre del gruppo A che accedono agli ottavi della 76ª Viareggio Cup.

I nigeriani si impongono 1-0 sugli albanesi del Vllaznia e chiudono al secondo posto nel girone 1 con 5 punti alle spalle del Genoa, vittorioso 2-1 sull’As Police Football: sia il Grifone sia la formazione del Burkina Faso avevano già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Nel girone 3, invece, gli statunitensi superano 2-1 il Signa e con 4 punti risultano essere una delle due migliori terze del gruppo A, acciuffando così il pass per gli ottavi. Nello stesso raggruppamento, il Sassuolo regola 3-1 la Lucchese e chiude a punteggio pieno.

Percorso netto anche per la Fiorentina (girone 2), che batte 1-0 i nigeriani dell’One Touch, comunque secondi. La Vis Pesaro si aggiudica lo scontro diretto con il Viareggio per 3-2 ma i 3 punti in classifica non sono sufficienti per andare avanti nel torneo.

Genoa, Fiorentina e Sassuolo si qualificano come prime dei rispettivi raggruppamenti, Mavlon, One Touch e Lucchese come seconde, As Police Football e Uyss New York come terze.

Ecco la graduatoria di merito del gruppo A (gironi 1-2-3) che servirà per determinare gli abbinamenti degli ottavi di finale, in programma martedì 17 marzo, con le formazioni del gruppo B (gironi 4-5-6) che invece scenderanno in campo domani (sabato 14) per la terza e ultima giornata, con la sola Rappresentativa Serie D già sicura di un posto nella seconda fase: Sassuolo, Fiorentina, Genoa, One Touch, Mavlon, Lucchese, As Police Football e Uyss New York.

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