I campioni in carica del Genoa fuori agli ottavi. Fiorentina avanti col brivido

L’eliminazione del Genoa campione in carica è il verdetto più sorprendente degli ottavi della 76ª Viareggio Cup. I rossoblù sono stati sconfitti 2-1 (in rimonta) dalla Pistoiese, che si è così guadagnata una storica qualificazione ai quarti, trascinata da Jacopo Vannacci, vice-capocannoniere del torneo con 4 gol.

One Touch e Rappresentativa Serie D hanno staccato il pass con vittorie extra-large: i nigeriani, al debutto assoluto alla Coppa Carnevale, hanno rifilato un 9-0 all’Athletic Palermo, nel quale spiccano le doppiette di Obasi, pure lui al secondo posto nella classifica marcatori, e di Mbang-Ayo; la selezione della Lega Nazionale Dilettanti si è invece imposta 7-0 sull’Uyss New York. Ancora una volta protagonista Sall, autore di 2 reti (oltre a un assist), che gli permettono di consacrarsi momentaneamente re dei bomber a quota 5. Avanza spedito anche il Sassuolo, che non ha lasciato scampo al Westchester United (3-0): in evidenza David, con una doppietta.

La metà delle sfide degli ottavi si è decisa ai rigori: la Fiorentina ha avuto la meglio sugli ivoriani dell’Academy Potey Keahson, lo Spezia ha regolato la Lucchese, i croati del Rijeka l’hanno spuntata sui nigeriani del Mavlon, mentre l’As Police Football (formazione del Burkina Faso) ha prevalso sui senegalesi dell’Olympique Thiessois.

La Viareggio Cup tornerà di scena giovedì con i quarti: al Viola Park si giocherà il derby toscano tra Fiorentina e Pistoiese, a Lerici il Sassuolo se la vedrà con l’As Police Football, a La Spezia gli aquilotti padroni di casa incontreranno il One Touch e a Badesse (Siena) la Rappresentativa Serie D affronterà il Rijeka.

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