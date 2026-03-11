Saranno Juventus e Rappresentativa LND a contendersi la 7ª Viareggio Women’s Cup nella finalissima in programma domani (giovedì 12 marzo) alle ore 15 allo stadio “Bresciani” di Viareggio. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e in differita su RaiSport venerdì alle 15, con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra.

Le bianconere avevano ottenuto la qualificazione già martedì, dopo aver chiuso il girone 1 a punteggio pieno (vittorie per 3-0 contro la Fiorentina e 7-0 contro il Livorno).

La Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti ha invece staccato il pass oggi grazie al pareggio per 0-0 contro le statunitensi del Westchester United, all’indomani del successo per 2-1 sul Milan. La formazione guidata da Marco Canestro si è aggiudicata il girone 2 con un punto di vantaggio proprio sulle rossonere.

Per la Juventus si tratta della quarta finale alla Viareggio Women’s Cup, dopo quelle disputate (e vinte) nel 2019, 2020 e 2025. La Rappresentativa LND andrà invece a caccia del primo trionfo: nel 2023 e 2024 si è dovuta arrendere al Milan nel match assegnava che il trofeo.

L’articolo Saranno Juventus e Rappresentativa LND a contendersi la 7ª Viareggio Women’s Cup proviene da Viareggio Cup.