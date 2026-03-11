FASE A GIRONI
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
Girone 1
FIORENTINA-LIVORNO 7-0
Reti: 3′ pt. Miraldi (F), 7′ Iiriti (F), 10′ Lisica (F), 12′ Lisica (F), 17′ Lisica (F), 29′ Lisica (F); 15′ st. Muka (F).
(arbitro Morbidelli di Pistoia)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND 0-0
(arbitro Baldi di Viareggio)
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
L’articolo Women’s Cup, i risultati della 3ª giornata proviene da Viareggio Cup.