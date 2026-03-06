La Pianese cerca il sesto risultato utile consecutivo, Mamadou Pathe Balde: “Periodo duro ma stiamo andando alla grande”

Il centrocampista guineano classe 2005: “Con il Pineto servirà una grande gara, non sono così in alto in classifica per caso”

“Questi due tour de force con due turni infrasettimanali sono stati duri, ma con il lavoro che stiamo svolgendo stiamo andando alla grande”. A parlare è Mamadou Pathe Balde, centrocampista della Pianese, intervenuto tra le sfide con Ravenna e Pineto per parlare del momento in casa zebrette. “In questi momenti il mister ha bisogno di tutti: abbiamo avuto qualche problemino fisico, però non cerchiamo scuse. Ognuno di noi sa quello che può portare alla squadra”.

“Ci dispiace molto per i punti lasciati a Sestri Levante contro il Bra, perché era una partita alla nostra portata: l’avevamo indirizzata e interpretata bene. Però fa parte del calcio: può cambiare tutto anche all’ultimo minuto. Loro sono stati fortunati e noi un po’ sfortunati in quell’occasione finale, che hanno sfruttato – ha proseguito il centrocampista classe 2005 –. Come dice sempre il mister, non dobbiamo nasconderci dietro agli errori: dobbiamo affrontarli e cercare di migliorare. Infatti, subito dopo la partita di Bra abbiamo cercato di reagire contro il Ravenna, che è un’ottima squadra e punta alla Serie B. Abbiamo fatto una grandissima gara: tutta la squadra ha dato tutto quello che poteva. Chi era in campo ha dato il massimo e poi, quando qualcuno non ne aveva più, sono entrati altri compagni con energie fresche che hanno dato il loro contributo”.

“Il Pineto è un avversario tosto, una squadra che pressa molto e cerca sempre di farti giocare male. Noi cercheremo di interpretare la partita come abbiamo fatto finora. Sarà sicuramente una gara dura, perché è una squadra forte ed è lì in alto per merito”, ha aggiunto il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Infine, per il calciatore guineano è periodo di Ramadan, che da musulmano praticante sta osservando digiunando nelle ore di luce. “Da sportivo è un momento difficile, ma fa parte della mia fede e non è la prima volta che lo faccio. Quando ero in Primavera forse era anche più complicato, perché si giocava spesso alle undici del mattino”, ha concluso il giocatore bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

