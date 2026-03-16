La Pianese riprende ad allenarsi, sabato sfida al Pontedera

Il programma delle zebrette in vista della partita casalinga contro la formazione granata

È stata una settimana più leggera quella vissuta in casa Pianese visto che le zebrette, per questa volta, hanno dovuto solamente guardare le altre scendere in campo. Alla squadra, pertanto, è stato concesso il fine settimana libero e oggi pomeriggio i bianconeri si sono radunati a Piancastagnaio per cominciare a preparare la sfida casalinga di sabato 21 marzo (stadio Comunale, ore 14:30) contro il Pontedera, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Birindelli e del suo staff, il gruppo ha svolto un allenamento incentrato alla ripresa fisica, con particolare attenzione alla sfida di questo weekend.

Nella giornata di domani la squadra si alternerà tra palestra e campo, mentre per mercoledì, giovedì e venerdì sono programmate delle sedute pomeridiane.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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