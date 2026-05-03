Il post partita di Pianese-Ternana, Birindelli: “Questi ragazzi vanno oltre ogni ostacolo”

Nel post-partita ha parlato anche il capitano Luca Simeoni

“I ragazzi mi stupiscono ogni volta di più, e non lo dico per circostanza. Queste partite si vincono quando si va oltre l’aspetto tattico e tecnico”. Ancora una volta, il post-gara è l’occasione per mister Alessandro Birindelli di complimentarsi con la squadra, per un’altra prova superlativa, che è valsa il passaggio del primo turno Playoff. “Prima della partita ho detto loro: state tranquilli e godetevi una bella serata. Non uscite dal campo con rimpianti e nessuno vi dirà niente. Invece, sono andati oltre ogni ostacolo: hanno messo il cuore e l’anima su ogni pallone, oltre le due traverse, oltre l’inferiorità numerica, persino dopo essere passati in svantaggio. La Ternana, lo dico dall’inizio del campionato, è una delle 3-4 squadre che possono ambire alla promozione diretta, e oggi lo ha dimostrato. Negli ultimi mesi difficilmente l’avevo vista giocare così: hanno cambiato sistema durante la partita, costruivano in modi diversi, si muovevano bene tra le linee e ci hanno creato diverse difficoltà. Hanno inserito giocatori di grande qualità, e questo fa capire il valore della squadra, al di là delle difficoltà extracampo. Noi però – aggiunge il tecnico della Pianese – ci abbiamo messo qualcosa in più, qualcosa che va oltre il calcio. L’ambiente, l’ho sempre detto dal 14 luglio quando abbiamo iniziato questo percorso, è cresciuto costantemente: come gruppo, come convinzione, ma soprattutto in termini di sacrificio e voglia di provarci. Stasera, anche se fossimo usciti, avrei detto le stesse cose: posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Gli episodi a volte girano a favore, a volte contro. Ma non è questo il punto. Questi ragazzi meriterebbero di essere portati in trionfo già oggi, a prescindere da come andrà la prossima partita. Meritano grandi applausi, così come tutta la sinergia che si è creata all’interno della Pianese: dalla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico. Ma i veri protagonisti sono loro. Adesso è giusto che si godano queste ore, perché domattina si torna ad allenarsi. Quindi bene festeggiare ora, ma da domani testa alla prossima”.

Parole sulla stessa lunghezza d’onda anche per il capitano Luca Simeoni, entrato nella ripresa per dare manforte alla squadra: “Siamo un grande gruppo. Stasera è stata dura ma secondo me la partita l’ha vinta il gruppo; la fame che abbiamo avuto tutto l’anno si è vista stasera”. “Ad Alessandria dovremo vincere per forza, ma come ci ha detto il mister l’affrontiamo serenamente cercando di goderci il momento”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Ternana, Birindelli: “Questi ragazzi vanno oltre ogni ostacolo” proviene da U.S. Pianese.