Ichem Ferrah è del Pisa!

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo dalla Società LOSC Lille (Francia) del calciatore Ichem Ferrah; in attesa del completamento del previsto iter burocratico il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico.

Attaccante esterno, classe 2005, Ferrah cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili di UJS Cheminots de Tourcoing, RC Lens, Ferrain Association Neuvilloise 96 e infine Lille dove comincia a mettersi in mostra nel Championnat National 3-Gruppo G, mettendo a referto 5 reti e 2 assist in 18 partite; l’anno seguente nello stesso campionato mette a segno 15 reti in 24 partite conquistandosi il debutto in Ligue 1 e in Conference League con la Prima squadra. Nella stagione 2024-25 si trasferisce al Rouen (Ligue 3) e quindi nella stagione appena conclusa arriva la definitiva consacrazione con la maglia del Cambuur, formazione olandese con cui conquista la promozione in Eredivisie collezionando 12 reti e 6 assist.

Ichem adesso è arrivato Pisa e sarà Nerazzurro. In bocca al lupo!

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