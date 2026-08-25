Pisa-Catanzaro, info biglietti

La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Catanzaro, in programma domenica 30 agosto 2026 alla Cetilar® Arena (ore 21.00) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie BKT

Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore)

Apertura della prevendita dei biglietti martedì 25 agosto 2026 (ore 15.30). I biglietti saranno disponibili su tutto il circuito Ticketone, sulla piattaforma online (vedi sotto) e nei seguenti punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via di Banchi)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme).

N.B. Per decisione delle Autorità competenti la vendita dei tagliandi in tali settori è riservata esclusivamente ai residenti nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena; è stabilita anche l’incedibilità del titolo d’ingresso.

Settore Ospiti (Curva Sud)

Apertura della prevendita dei biglietti martedì 25 agosto 2026 (ore 15.30). I biglietti saranno disponibili su tutto il circuito Ticketone e sulla piattaforma online (vedi sotto). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro è riservata esclusivamente al settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva US Catanzaro

Prevendita on line

Apertura della prevendita dei biglietti martedì 25 agosto 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

App Ufficiale Pisa Sporting Club

Ricordiamo che caricando il proprio titolo in digitale sarà possibile visualizzarlo e utilizzarlo per l’ingresso allo stadio direttamente dalla App ufficiale Pisa Sporting Club

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 21 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 9 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 21 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 9 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 34 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 15 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 56 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 26.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 26.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 76 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 36 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 36 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2012

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