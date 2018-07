Empoli, arrivano Rasmussen e La Gumina

Comincia a muoversi con decisione il mercato dell’Empoli, in queste ultime ore sono infatti arrivati alla corte del presidente Fabrizio Corsi il difensore danese Jacob Rasmussen e l’attaccante Antonino La Gumina.

Il primo è un classe ’97 in arrivo dal Rosemborg, il contratto è fino al 2022 e si tratta di un difensore centrale che all’occorrenza può fare anche l’esterno sinistro. Adesso la domanda è se la trattativa per Luperto con il Napoli decollerà oppure no. Infatti il difensore di proprietà del club partenopeo potrebbe essere chiuso e valutare la possibilità di andare altrove. L’altro acquisto degli azzurri è quello dell’attaccante La Gumina in arrivo dal Palermo, il club di Monteboro ha sbaragliato la concorrenza della Sampdoria con una offerta di 9 milioni ai siciliani superando quella dei blucerchiati che si era fermata a 6.5. Adesso il futuro di Donnarumma appare sempre più lontano da Empoli, oltre al Brescia in rampa di lancio sembra esserci il Livorno.