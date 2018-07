Empoli, sta nascendo la squadra per la Serie A. Pecini nuovo DG

Due giorni pieni di impegni in casa azzurra. Mercoledì è stato presentato il nuovo direttore generale azzurro Riccardo Pecini

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente e tutta la società – ha dichiarato – perché hanno dimostrato di volermi fortemente e mi hanno convinto della possibilità di entrare in un contesto che ritengo abbia un grande potenziale. Vedo in Empoli un potenziale importante da esplorare e che ci siano i margini per far crescere la società sia dal punto di vista tecnico che strutturale, diventando a tutti gli effetti un club di serie A. Porto la mia esperienza e le mie conoscenze, ma anche la voglia di costruire insieme qualcosa di nuovo, di diverso, ma sempre rispettando la cultura e la storia del club e della città“.

“Penso che nel calcio di oggi – ha poi detto -, al nostro livello, la conoscenza personale, la mentalità la storia e il contesto possono fare la differenza, oltre inevitabilmente alle qualità tecniche. Possiamo sbagliare sul piano tecnico, ma non dobbiamo sbagliare quello umano. Quando prendiamo un nuovo ragazzo sono fondamentali le motivazioni che lo spingono a venire qui, indipendentemente da dove proviene. Se penso alla trattativa con Nino, a lui ho detto vieni che ci divertiamo e questo deve essere lo spirito con cui i nuovi devono arrivare qui. La mia carriera? Io sono una persona molto particolare, nei club dove sono stato ho sempre ricoperto ruoli disegnati quasi su misura. A me piace lavorare, con lo scopo di crescere e far crescere il club. Sono andato al Monaco quando era in B dopo il Milan; sono andato alla Samp in un momento particolare e penso che ero arrivato alla fine del mio percorso in blucerchiato. Arrivo ad Empoli sapendo di rimettermi in gioco ma consapevole del potenziale che c´è e convinto dalle persone, perché quelle fanno la differenza. La Serie A di oggi è molto più impegnativa rispetto al passato ed è fondamentale lavorare coordinati: con Andrea Butti già ci conoscevamo, con Pietro Accardi siamo già in sintonia e insieme possiamo lavorare al meglio. Qui, come detto, c´è un potenziale importante e penso che ci divertiremo”.

“Lo scouting? – ha proseguito – Pare una cosa semplice, ma in realtà ha molte sfaccettature. C´è chi vede solo video, chi solo dal vivo, chi segue solo le statistiche come gli inglesi e ognuno ha il suo metodo. Io personalmente preferisco vedere sempre i giocatori dal vivo perché, almeno per quanto mi riguarda, solo così riesco a percepire certe cose. Proprio abbiamo implementato l´area scouting, perché vogliamo coprire tutti i campionati dal vivo quei campionato dove reputiamo ci siano talenti e lì ci vogliono persone con esperienza“.

“La Gumina? – ha concluso – La sua cifra va contestualizzata: è vero che è la più alta che ha speso l´Empoli nella sua storia, ma le cose sono cambiate moltissimo negli ultimi anni e nel recente passato quasi tutte le squadre di fascia media hanno stabilito il record di spesa. L´Empoli poteva fare questo tipo di investimento e penso che ad oggi sia stato possibile anche perché le squadre italiane stanno aumentando i loro ricavi“.

Ieri intanto l’Empoli ha annunciato di aver raggiunto l´accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimiliano Benucci. Il calciatore rimarrà in amaranto per la stagione sportiva 2018/19.

Benucci è un centrocampista nato a Montevarchi il 10 novembre 1998. Cresciuto nel settore giovanile dell´Arezzo, nella stagione 2016/17 ha giocato con Grosseto e Varese (entrambe in Serie D); la passata stagione è tornato in amaranto, collezionando 17 presenze, con 1 gol, nel campionato di Serie C.

Contestualmente, l´Empoli Fc ha ceduto, alla Società Sportiva Arezzo, a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Davide Zappella e a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore di Davide Buglio e Andrea Zini.

Infine due nuove amichevoli per l´Empoli di mister Andreazzoli: gli azzurri sosteranno due nuovi test dopo la prima gara stagionale prevista per sabato 14 luglio (ore 18.00 a Lamporecchio contro la locale squadra).

Gli azzurri giocheranno mercoledì 18 luglio alle ore 20.30 allo stadio Castellani di Montelupo Fiorentino contro il Montelupo.

Sabato 21 luglio, la squadra di mister Andreazzoli sarà in campo contro la Pro Vercelli: l´incontro si svolgerà (a porte chiuse) alle ore 17 al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Questo il programma delle prime amichevoli degli azzurri:

Sabato 14 luglio, Lamporecchio, ore 18.00 – Lampo-Empoli

Mercoledì 18 luglio, Montelupo Fiorentina, ore 20.30 – Montelupo-Empoli

Sabato 21 luglio, Centro Tecnico Federale di Coverciano, ore 17.00 – Empoli-Pro Vercelli