Precampionato: il 30 luglio amichevole con il Parma Calcio 1913
La S.S. Arezzo comunica che, in accordo con il Parma Calcio 1913, la Prima Squadra sosterrà un’amichevole estiva giovedì 30 luglio alle ore 17 presso il Centro Sportivo Pineta di Pinzolo, sede del ritiro precampionato della formazione crociata.
Il calendario completo delle gare precampionato sarà reso noto nei prossimi giorni.
Calciotoscano usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il consenso, clicca \"Leggi di più\". Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookie.