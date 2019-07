Assemblea Lega B: temi discussi e decisioni prese

Si è svolta questo pomeriggio, nella sede di Milano, l’Assemblea della Lega B, alla presenza di 19 società su 20 (assente il Pordenone). In apertura le comunicazioni del presidente Mauro Balata, fra le quali il recente incontro con il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti. Un appuntamento durante il quale è stata sottolineata la capacità di appartenenza nei territori da parte dei club calcistici e di conseguenza l’importanza sociale che ricoprono i club della Serie BKT. Sempre nella riunione tenuta a Palazzo Chigi Balata ha inserito al centro della discussione l’accordo di separazione con la Lega Serie A: “Un accordo strategico per il nostro futuro in quanto ci sono obbligazioni pattuite, parte delle quali (l’1,5% sul 7,5% definito) non sono state mai adempiute. Risorse che potrebbero – ha detto Balata – consentire di avviare, fra le altre cose, quel processo di ristrutturazione degli impianti sportivi fondamentale per la crescita dei club“. Proprio sul tema della mutualità l’Assemblea ha dato mandato al presidente di proseguire sul cammino intrapreso con l’impugnazione della delibera.

L’Assemblea ha confermato le modalità di playoff e playout delle ultime stagioni, così come è stato ribadito quanto deciso lo scorso 19 giugno circa lo stop per le soste nazionali e la disputa delle gare di campionato durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre), da cui conseguono quattro turni infrasettimanali: il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e il 21 aprile. Formalizzate le date del campionato Primavera 2 che inizierà il 14 settembre per concludersi il 4 aprile proseguendo con i playoff allargati a sei squadre per girone.

Comunicate le dimissioni dal Consiglio direttivo, per sopraggiunta incompatibilità con impegni professionali, dell’avvocato Francesca Pellegrini. Relativamente agli altri punti all’ordine del giorno, l’Assemblea è rimasta aperta e proseguirà l’1 agosto.

(si ringrazia ufficio stampa Lega B)

L’articolo Assemblea Lega B: temi discussi e decisioni prese proviene da Ac Pisa 1909.