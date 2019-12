Sarà un Natale particolare per il Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra questa mattina è infatti scesa in campo all’Arena per completare la preparazione in vista del match di domani (ore 18.00) in casa dell’Ascoli: un allenamento breve ma intenso che ha preceduto la partenza per le Marche

Questi i convocati: Ramzi Aya, Francesco Belli, Simone Benedetti, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Davide Di Quinzio, Michael Fabbro, Tommaso Fischer, Elia Giani, Stefano Gori, Gianmarco Ingrosso, Daniele Liotti, Francesco Lisi, Gaetano Masucci, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Simone Perilli, Riccardo Perazzolo, Marco Pinato, Nicholas Siega, Luca Verna

In attesa del ‘Boxing Day’ da parte di tutto il Pisa Sporting Club un caloroso augurio di BUON NATALE a tutto il popolo pisano e nerazzurro

L’articolo Babbo Natale porta in dono… i convocati per Ascoli proviene da Ac Pisa 1909.