Lista UEFA, i giocatori della Fiorentina per il girone di Conference League 2023-2024

Di seguito la lista dei calciatori inseriti nella lista UEFA.
Tutti coloro che sono in elenco potranno giocare nel girone di qualificazione della prossima Conference League.
LISTA UEFA – A
- BARAK
- BELTRAN
- BREKALO
- CHRISTENSEN
- CORDEIRO DOS SANTOS
- DUNCAN
- GONZALEZ
- INFANTINO
- IKONE’
- LOPEZ MAXIME
- MARTINEZ QUARTA
- MINA GONZALEZ
- MILENKOVIC
- N’ZOLA
- KOUAME
- PARISI
- RAMOS DE OLIVEIRA ARTHUR
FORMATI IN ITALIA
- BONAVENTURA
- BIRAGHI
- TERRACCIANO
- MANDRAGORA
FORMATI NEL CLUB
- SOTTIL
- RANIERI
- PIEROZZI
LISTA UEFA – B
- AMATUCCI
- COMUZZO
- DALLE MURA
- KAYODE
- MARTINELLI
- VANNUCCHI