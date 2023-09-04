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Lista UEFA, i giocatori della Fiorentina per il girone di Conference League 2023-2024

Di seguito la lista dei calciatori inseriti nella lista UEFA.

Tutti coloro che sono in elenco potranno giocare nel girone di qualificazione della prossima Conference League.

LISTA UEFA – A

  • BARAK
  • BELTRAN
  • BREKALO
  • CHRISTENSEN
  • CORDEIRO DOS SANTOS
  • DUNCAN
  • GONZALEZ
  • INFANTINO
  • IKONE’
  • LOPEZ MAXIME
  • MARTINEZ QUARTA
  • MINA GONZALEZ
  • MILENKOVIC
  • N’ZOLA
  • KOUAME
  • PARISI
  • RAMOS DE OLIVEIRA ARTHUR

FORMATI IN ITALIA

  • BONAVENTURA
  • BIRAGHI
  • TERRACCIANO
  • MANDRAGORA

FORMATI NEL CLUB 

  • SOTTIL
  • RANIERI
  • PIEROZZI

LISTA UEFA – B

  • AMATUCCI
  • COMUZZO
  • DALLE MURA
  • KAYODE
  • MARTINELLI
  • VANNUCCHI

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