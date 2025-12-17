Serie C Sky WiFi diciannovesima giornata, Torres-Arezzo: dirige Silvestri di Roma 1
La partita Torres-Arezzo, valevole per la diciannovesima giornata, in programma sabato 20 dicembre (fischio di inizio ore 14:30) sarà diretta da Alessandro Silvestri di Roma 1. Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco, Cosimo Schirinzidi Casarano. Quarto uomo: Enrico Cappai di Cagliari. Operatore FVS: Marco Pilleri di Cagliari.
