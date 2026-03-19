A Sassuolo e Fiorentina servono i rigori per andare in semifinale. Poker One Touch, il Rijeka vince di misura

Saranno Fiorentina-One Touch e Sassuolo-Rijeka le semifinali della 76ª Viareggio Cup, in programma sabato.

I viola hanno superato la Pistoiese ai rigori nel derby toscano dopo che i 90 minuti si erano chiusi sull’1-1. Al vantaggio gigliato firmato da Melani nel primo tempo ha risposto Lorenzi nella ripresa per l’Olandesina, che ha poi pagato gli errori dal dischetto di Palumbo, Gallucci e Firenzuoli. Per la Fiorentina si tratta della trentottesima semifinale alla Viareggio Cup. Successo roboante invece per il One Touch, 4-0 ai danni dello Spezia: in evidenza Agha, autore di una doppietta. Di Simon e Umar le altre due reti del poker dei nigeriani.

Nella parte bassa del tabellone, anche al Sassuolo sono serviti i rigori per approdare in semifinale, spuntandola sull’As Police Football. Dopo lo 0-0 al 90′, i neroverdi si sono mostrati più freddi dagli undici metri, accedendo così per la quinta volta tra le migliori quattro alla Coppa Carnevale. Il Rijeka si è imposto 2-1 sulla Rappresentativa Serie D. Tutte nel secondo tempo le reti: vantaggio croato con Samateh, pari della selezione della LND con Sall (sempre più capocannoniere del torneo con 6 reti) e autorete di Maddalon.

Fiorentina e One Touch si sfideranno per la seconda volta in questa Viareggio Cup (nella fase a gironi i toscani avevano vinto 1-0 al Viola Park).

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