Report allenamento – mercoledì 14 gennaio – e aggiornamenti dall’infermeria

RIGUTINO – Seduta a porte chiuse per l’Arezzo, che prosegue la preparazione in vista della trasferta di venerdì sera a Pesaro. Lo staff tecnico ha guidato il gruppo attraverso una sessione articolata in una fase di attivazione tecnica e una parte dedicata agli aspetti tattici, calibrando i carichi in funzione dell’avvicinamento alla gara.

Bollettino medico: le condizioni di Filippo De Col

Il difensore amaranto Filippo De Col, uscito dal campo durante l’ultima partita casalinga vinta contro il Pontedera, si è sottoposto nelle ultime ore a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo-secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore inizierà un percorso terapeutico specifico e sarà sottoposto a controlli periodici per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. La preparazione proseguirà domani, giovedì 15 gennaio, con la seduta di rifinitura, anch’essa a porte chiuse. Nel primo pomeriggio la partenza per le Marche.