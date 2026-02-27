INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN

È
aperta
la
prevendita
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Juventus
Next
Gen,
trentesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
mercoledì
4
marzo,
ore
18:00,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
Gradinata
Nord
a
soli
2
euro
e
sconti
sui
biglietti
ridotti
in
Tribuna
Laterale
e
Rettilineo
di
Tribuna.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
venerdì
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20;
lunedì
10-12
e
17-20;
martedì
10-12
e
17-20;
mercoledì
10-12.
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
mercoledì,
dalle
15:30
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
–
intero
€30,00
(€32,00
il
giorno
della
partita)
•
TRIBUNA
LATERALE:
–
intero
€19,00
(€21,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto
€14,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
–
intero
€14,00
(€16,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto
€2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
•
GRADINATA
NORD:
–
intero
€2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
martedì
3
marzo.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
15
di
lunedì
2
marzo.