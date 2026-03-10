Report allenamento – martedì 10 marzo

CAMPODIPIETRA – All’indomani della preziosa vittoria conquistata sul campo del Campobasso, la squadra si è ritrovata questa mattina per svolgere la consueta seduta post‑gara presso il centro sportivo di Campodipietra, struttura situata a pochi chilometri dal capoluogo molisano.
Il gruppo è stato suddiviso in due blocchi di lavoro:
- seduta defaticante per i calciatori impiegati nell’undici titolare;
- attivazione e partita a tema per tutti gli altri elementi della rosa.
Al termine dell’allenamento, la comitiva amaranto ha ripreso la marcia in direzione di Arezzo, dove farà rientro nel tardo pomeriggio.
La preparazione proseguirà domani, mercoledì 11 marzo, con una seduta pomeridiana all’Arezzo Training Center di Rigutino, dove la squadra inizierà a orientare il lavoro verso il prossimo impegno casalingo contro il Perugia (calcio d’inizio alle ore 14).