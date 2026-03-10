Women’s Cup, i risultati della 2ª giornata

FASE A GIRONI
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-LIVORNO 7-0
Reti: 1′ pt. Iannaccone (J), 11′ Iannaccone (J), 15′ Di Bello (J); 13′ st. Enriconi (J), 16′ Krasniqi (J), 22′ Piccardi (J), 28′ Campi (J).
(arbitro Capetta di Carrara)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-RAPPRESENTATIVA LND 1-2
Reti: 26′ pt. Muscella (R), 30′ Moschetto (R); 4′ st. Montaperto (M).
(arbitro Terni di Lucca)
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
