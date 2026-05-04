Settore giovanile: il report del fine settiman

Ultimo impegno stagionale per le squadre dell’Under 17 e dell’Under 15. Entrambe le compagini, hanno affrontato in casa la Torres. Di seguito i risultati e i tabellini degli incontri.

UNDER 17

Arezzo-Torres 1-1

Arezzo: Maselli; Lombardi, Lobasso, De Luca, Romoli, Pepe, Sponza, Pianaccioli, Kroni, Ulivieri, Di Bello. All.Bernardini

Torres: Columbano; Dau, Dedola, Marzeddu, Palazzo, Sale, Pala, Cirinà, Pinna, Fini. All. Setti

RETI: 33’Sponza (A), 53’Pinna (T)

All’ultima giornata di campionato l’Arezzo ha ospitato la Torres, formazione solida e ben organizzata che, a tratti, riesce a mettere in apprensione gli amaranto. L’avvio è infatti di marca sarda: gli ospiti costruiscono un efficace filtro in mezzo al campo e provano a ripartire con fraseggi rapidi, trovando però sempre la difesa di casa pronta a chiudere ogni varco. Con il passare dei minuti l’Arezzo ritrova lucidità e riesce ad alzare il baricentro, con le punte che iniziano a muoversi con continuità tra le linee avversarie. A metà frazione arriva l’episodio che sblocca la gara: Pepe costruisce bene sulla sinistra, supera il diretto avversario e viene atterrato al limite dell’area. La punizione, defilata sul lato mancino, è affidata a Sponza che calcia con potenza e precisione, superando il portiere e firmando l’1-0 al 33’. Nella ripresa l’Arezzo rientra in campo con buona sicurezza e una condizione fisica superiore. Al 53’ ci prova ancora Sponza, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. Sul ribaltamento di fronte la Torres trova però la profondità giusta: Pinna riceve, salta il suo marcatore e lascia partire un destro potente che Maselli riesce solo a sfiorare. La palla termina in rete e al 59’ il punteggio torna in equilibrio, 1-1. La gara resta piacevole, con ripartenze da una parte e dall’altra. L’Arezzo costruisce le occasioni migliori: Sponza ha due volte la palla del vantaggio, al 66’ e all’80’, ma in entrambe le circostanze calcia addosso al portiere dopo essersi liberato bene. All’85’ è Ulivieri a presentarsi solo davanti alla porta, ma anche lui trova la risposta del numero uno sardo. Nel finale gli amaranto spingono con insistenza alla ricerca del gol decisivo, ma la Torres difende con ordine e riesce a mantenere il pari fino al triplice fischio. La sfida termina 1-1, con un Arezzo propositivo e capace di creare numerose occasioni. Tra gli amaranto si mettono in evidenza Sponza, Ulivieri e Pepe, autori di una prestazione brillante.

UNDER 15

Arezzo-Torres 0-1

Arezzo: Di Pietro (70’Da Frassini); Aparicio Cabina (70’Villetet), Cortonesi, Laurenzi (66’Bettini), Potirniche, Rinchi, Blasimini, Dini (70’Franci), Tacconi (41’Gennaioli), Gianassi, Saponaro. A disposizione: Sisti. All. Peruzzi.

Torres: Cavaglieri; Forci, Sanna, Dorzu, Cucca, Maricca, Derrù, Osamwenkha, Migheli. A disposizone: All. Setti.

RETI: 89’Dorzu (T)

Note: Ammoniti Pittoru (T), Cucca (T)

Si chiude con una sconfitta di misura l’ultima gara di campionato dell’Under 15 amaranto. Una partita poco brillante da parte di entrambe le squadre, condizionata da troppi personalismi e da un ritmo complessivamente basso, che ha lasciato spazio a poche vere occasioni da gol. La Torres, più ordinata e concreta, è stata la formazione capace di rendersi pericolosa con maggiore continuità, come confermato anche dal taccuino delle opportunità create. L’Arezzo ha avuto una chance nitida nel primo tempo: Saponaro costruisce bene sulla destra e serve Balsimini, che però non riesce a finalizzare da posizione favorevole. La ripresa non cambia volto alla gara: ritmo blando, molti errori tecnici e poche giocate realmente incisive. L’Arezzo colpisce un palo con Balsimini, l’episodio più importante della seconda frazione per i ragazzi di Peruzzi. La Torres, invece, sfrutta al meglio una situazione da palla inattiva: calcio d’angolo dalla sinistra e incornata vincente di Dorzu, che firma lo 0-1 definitivo. Nonostante il passo falso conclusivo, la stagione dell’Under 15 resta di grande valore. Il gruppo di Peruzzi ha disputato un campionato superiore alle aspettative, mostrando crescita, identità e un percorso che rappresenta una base solida per il futuro.