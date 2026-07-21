Calendari Serie BKT ad Ascoli, il programma della serata

Mercoledì 22 luglio ore 18 la partenza ufficiale della nuova stagione sportiva della Serie BKT con la presentazione del calendario 2026/27 ad Ascoli. Un calendario asimmetrico, così come accade da tre stagioni, che prevede il turno natalizio e vedrà la prima giornata anticipata con un Open Day venerdì 21 agosto. Ospiti del Comune di Ascoli e dell’Ascoli calcio 1898, l’evento è organizzato dalla Lega Serie B nella prestigiosa cornice artistica del Teatro dei Filarmonici, una delle tante bellezze della ‘Città del Travertino’.

Questo il palcoscenico che farà da contorno all’ingrediente principale costituito dal sorteggio delle 38 giornate della 95a edizione del Campionato di B. Ancora una volta la Lega Serie B ha voluto legare l’inizio della stagione alla valorizzazione dei territori del campionato ma anche all’entusiasmo di una città che ha da poco vissuto il successo sportivo della promozione. ‘Così come l’anno scorso a Palazzo Té di Mantova, anche quest’anno i territori del nostro campionato ci stupiscono con un altro luogo meraviglioso che abbiamo il dovere di promuovere grazie alla grande risonanza mediatica che hanno il calcio e il nostro campionato’ dice il Presidente Paolo Bedin.

La serata, condotta dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi e dal telecronista di Dazn Alessandro Iori, vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore e regista marchigiano Neri Marcoré e delle musiche del pianoforte di Eros Cristiani, autore della sigla della Serie BKT. Presenti anche ospiti del mondo sportivo come la Legend della B Daniele Cacia. Previsto anche un momento dedicato alla valorizzazione della cucina tradizionale ascolana. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 18 sulla piattaforma DAZN e sul canale You Tube della Lega B, la copertura tv sarà garantita anche su Rai Sport mentre Sky Sport24 realizzerà collegamenti e servizi durante il tg sportivo. Partner tecnologico della serata per la compilazione dei calendari è Fastbreak AI. La produzione audiovisiva e il coordinamento dell’evento sono affidati a Xentek, società del territorio che opera in ambito nazionale ed internazionale.

Kombat Ball Serie BKT 2026/2027 – Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2026/2027, disegnato per il decimo anno consecutivo da Kappa®, nelle versioni standard e special edition dedicata alla ricorrenza internazionale del 25 novembre contro la violenza sulle donne.

Il Teatro dei Filarmonici – Considerato un vero e proprio gioiellino della “Città delle Cento Torri”, il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l’anno successivo. Caratterizzato dalla tipica forma a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti, l’edificio custodisce al suo interno preziosi stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Ceduto al Comune nel 1994, il teatro è stato restituito al pubblico nel 2018 al termine di un imponente lavoro di restauro.

Consiglio direttivo – Nel pomeriggio, prima dell’evento di sorteggio dei calendari, si svolgerà presso la Sala De Carolis della Pinacoteca Civica il Consiglio direttivo della Lega Serie B, cui seguirà una visita guidata della struttura a cura del Comune. La Pinacoteca civica di Ascoli Piceno è considerata tra le più importanti delle Marche e dell’Italia centrale. Le 15 sale espositive ospitano diverse opere pittoriche su tela e su tavola, sculture, affreschi rimossi, raccolte numismatiche, strumenti musicali e miniature. Tra gli artisti esposti Tiziano, Amisani, Reni, Crivelli, Alemanno e molti altri.

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