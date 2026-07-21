Val Seriana 2026 – Quarto giorno di lavoro a Rovetta

ROVETTA – La Val Seriana si è svegliata con la pioggia, una pioggia leggera che ha anticipato sia la seduta del mattino che quella del pomeriggio, lasciando nell’aria un fresco gradevole e un profumo di bosco che ha reso l’ambiente ancora più ideale per lavorare. Poi, come spesso accade da queste parti, il sole è tornato a prendersi la scena, illuminando il campo e accompagnando entrambe le sessioni dell’Arezzo. La seduta mattutina si è aperta con l’attivazione, seguita da un circuito di rapidità pensato per aumentare reattività e brillantezza. A seguire, spazio alla forza funzionale e ai duelli, un lavoro che ha dato ritmo e intensità alla prima parte della giornata. Nel pomeriggio, con il cielo ormai completamente aperto, la squadra è tornata in campo per una seduta più orientata al gioco e alla gestione del possesso. La sessione è stata seguita da vicino dal presidente Guglielmo Manzo, arrivato a Rovetta per salutare il gruppo e osservare il lavoro della squadra. Il menù ha previsto:

Attivazione

Torelli

Possessi palla

Lavoro tattico

Domani, mercoledì 22, l’Arezzo si allenerà al mattino. Subito dopo pranzo, la squadra partirà in pullman alla volta di Dimaro, dove alle 18 affronterà il Napoli di mister Allegri in amichevole, una tappa significativa del percorso estivo amaranto.

Indicazioni utili per i tifosi amaranto

Per facilitare l’arrivo dei sostenitori, è stato predisposto un punto di raccolta dedicato ai tifosi dell’Arezzo lungo la strada statale 42, presso l’incrocio all’altezza della Pensione Anna. La zona sarà segnalata da apposita segnaletica stradale, così da rendere semplice e ordinato il punto di incontro. I biglietti venduti per la Curva Carciato sono 21.