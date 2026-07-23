Domenica 26 luglio: Atalanta-Arezzo a Zingonia

ROVETTA – Un nuovo appuntamento arricchisce il percorso di preparazione dell’Arezzo. La squadra di mister Bucchi proseguirà il programma delle amichevoli estive con un test di prestigio: domenica 26 luglio, gli amaranto saranno ospiti dell’Atalanta al Centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia, con calcio d’inizio fissato alle 20. La partita si disputerà a porte chiuse per esigenze di natura logistica e organizzativa, ma sarà disponibile per i tifosi in diretta streaming sul canale YouTube di Atalanta BC, in collaborazione con Bergamo TV.

Di seguito riportiamo il calendario delle amichevoli da disputare:

SABATO 25 LUGLIO | ORE 17:30 – Campo sportivo Comunale di Clusone (BG)

Arezzo-Folgore Caratese

DOMENICA 26 LUGLIO | ORE 20 – Centro sportivo “Bertolotti” di Zingonia

Atalanta-Arezzo

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO | ORE 17:30 – Campo sportivo Comunale di Clusone (BG)

Arezzo-Albinoleffe

GIOVEDI’ 30 LUGLIO | ORE 17 – Campo sportivo Comunale Pineta di Pinzolo (TN)

Parma-Arezzo