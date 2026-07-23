ALTRI CINQUE ARRIVI UFFICIALI

Lorenzo Bechini (2001): Difensore centrale nato a Pontedera, è cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Sassuolo. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in Serie D con le maglie di Real Forte Querceta, Sanremese, Fezzanese e Tuttocuoio, collezionando oltre 100 presenze.