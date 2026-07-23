ALTRI CINQUE ARRIVI UFFICIALI

L’U.S. Città di Pontedera ufficializza cinque nuovi innesti che entreranno a far parte della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/27.
- Lorenzo Bechini (2001): Difensore centrale nato a Pontedera, è cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Sassuolo. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in Serie D con le maglie di Real Forte Querceta, Sanremese, Fezzanese e Tuttocuoio, collezionando oltre 100 presenze.
- João Vitor (2004): Portiere brasiliano, formatosi nel vivaio del Flamengo. Arrivato in Italia nel 2024 con il Novara, nelle ultime due stagioni ha difeso i pali di Cairese ed Enna in Serie D, collezionando complessivamente 38 presenze.
- Tiago Galeiras (2006): Esterno offensivo portoghese, ha mosso i primi passi nel prestigioso settore giovanile del Porto, proseguendo il proprio percorso di crescita con Padroense e Famalicão.
- Diogo Pinto (2005): Terzino destro portoghese, è cresciuto nel settore giovanile del Paços de Ferreira. Nell’ultima stagione ha disputato 22 gare con l’Aparecida nel campionato di quarta serie portoghese.
- Claudio Mendes (2002): Centrocampista della Guinea-Bissau, arriva dopo le esperienze maturate nelle ultime due stagioni tra la seconda divisione portoghese con il Portimonense e la quarta serie con l’Anadia, totalizzando oltre 40 presenze.
Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27.
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