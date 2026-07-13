Report allenamento – lunedì 13 luglio

RIGUTINO – Doppia seduta per l’Arezzo al centro sportivo di Rigutino, dove la squadra ha proseguito la preparazione con un lavoro equilibrato tra forza, tecnica e situazioni di gioco. Questa mattina, dopo una fase di attivazione, il gruppo ha svolto un circuito di forza per gli arti inferiori, seguito da una serie di esercitazioni tecnico‑tattiche mirate a consolidare i primi principi della settimana. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo per un’attivazione tecnica, quindi possessi palla, una partita a tema e un blocco conclusivo di lavoro metabolico per aumentare intensità e continuità. Domani, mercoledì 14 luglio, è in programma una doppia seduta.