Il Pisa SC riparte da Paolo Bianco

Primo atto ufficiale della nuova stagione per il Pisa Sporting Club.

L’Amministratore Delegato del Club nerazzurro Giovanni Corrado, accompagnato dal Direttore Sportivo Leonardo Gabbanini, hanno presentato alla stampa Paolo Bianco, il tecnico incaricato di guidare la squadra nel Campionato di Serie BKT stagione 2026-2027. Questi i passaggi principali delle dichiarazioni dei tre protagonisti della conferenza tenutasi questo pomeriggio nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena:

Giovanni Corrado (Amministratore Delegato Pisa SC). “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Paolo Bianco, non soltanto per i risultati che ha ottenuto lo scorso anno ma soprattutto perché ha deciso di sposare un progetto pluriennale per ritrovare la strada insieme. Conosciamo bene questa categoria e sappiamo che regna sempre l’equilibrio fino alla fine. Non sarà una passeggiata ma vogliamo tornare quanto prima a un livello superiore; il tema non sarà più ‘quando’ ma ‘come’ arrivarci“.

Leonardo Gabbanini (Direttore Sportivo Pisa SC). “Ho accettato Pisa con entusiasmo perché penso che ci sia un potenziale importante e una società che ha volontà di crescere; fattori che in Italia non sono affatto scontati. Qui c’è una progettualità e una organizzazione che mira alla crescita e in questo contesto io lavorerò per fare una squadra che possa lottare per vincere tutte le domeniche; e lo farò con la massima serietà“

Paolo Bianco (Allenatore Pisa SC). “Ringrazio la Proprietà e la Dirigenza per questa opportunità. Personalmente non mi voglio porre limiti nella vita, così come nel calcio e quindi il mio obiettivo è sempre quello di provarci. Come squadra dovremo fare altrettanto, dovremo provarci e cercare di arrivare il più lontano possibile; consapevoli che avremo bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti durante il nostro percorso“.

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile sul canale Pisa Sporting Club presente sulla piattaforma YouTube. Non perdetevi i contenuti speciali sui Social ufficiali della Società, presenti sulle piattaforme Facebook (Pisa Sporting Club), X (@PisaSC) e Instagram (pisasportingclub), TikTok (pisasportingclub) e Twitch (PisaSportingClub)

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