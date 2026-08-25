Report allenamento – martedì 25 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, riprendendo la preparazione dopo la vittoria di sabato ad Avellino. Una seduta intensa, costruita per riallineare energie e concentrazione in vista dei prossimi impegni di campionato. Il gruppo ha aperto l’allenamento con una fase di attivazione, utile a riattivare i carichi dopo il giorno di recupero e a riportare la squadra dentro i ritmi abituali. A seguire, spazio ai possessi palla, esercitazioni mirate alla gestione delle linee di passaggio, alla velocità di circolazione e alle connessioni tra i reparti. La seduta è poi entrata nella parte più competitiva con una partita a tema, utile per consolidare principi e movimenti emersi nella gara del Partenio. In chiusura, il gruppo ha svolto un blocco di lavoro metabolico, pensato per mantenere intensità e continuità nella settimana. La squadra proseguirà domani, mercoledì 26, con il programma di preparazione verso la prossima sfida di campionato con il Palermo (domenica ore 19).