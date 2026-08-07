Report allenamento – venerdì 7 agosto

AREZZO – L’Arezzo ha svolto nel tardo pomeriggio una seduta a porte chiuse presso lo Stadio Comunale, lavoro pensato per affinare gli automatismi in vista del prossimo impegno ufficiale. La sessione, si è articolata in due fasi principali: attivazione tecnica e parte tattica. La prima parte ha visto esercizi mirati al riscaldamento tecnico e al possesso palla, con attenzione al controllo e alla circolazione rapida del pallone. Nella fase tattica il gruppo ha invece lavorato su movimenti collettivi, posizionamenti e situazioni di gioco ripetute, con l’obiettivo di consolidare gli schemi provati durante il ritiro.

Programma di domani

Domani, sabato 8 agosto, è prevista una nuova sessione di allenamento nel tardo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, anch’essa a porte chiuse. Lo staff tecnico proseguirà il lavoro di preparazione con sedute mirate a ritmo e organizzazione di squadra, in vista della partita di domenica con il Brescia.