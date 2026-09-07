S.S.Arezzo Lega B: orari e date dalla sesta all’undicesima giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date e gli orari dalla 6a alla 11a giornata della Serie BKT 2026/27.
6ª GIORNATA
Arezzo-Cremonese (sabato 10 ottobre, ore 19:30) – DAZN
7ª GIORNATA
Sampdoria-Arezzo (domenica 18 ottobre, ore 19:30) – DAZN
8ª GIORNATA
Arezzo-Benevento (sabato 24 ottobre, ore 19:30) – DAZN
9ª GIORNATA
Carrarese-Arezzo (mercoledì 28 ottobre, ore 20) – DAZN
10ª GIORNATA
Arezzo-Ascoli (domenica 1 novembre, ore 15) – DAZN
11ª GIORNATA
Juve Stabia-Arezzo (sabato 7 novembre, ore 15) – DAZN