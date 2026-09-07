Serie BKT, date e orari fino alla 11esima

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare fino alla 11esima giornata di campionato.
Ecco, nel dettaglio, date e orari dei match che attendono i Nerazzurri:
4° Giornata. Pisa-Virtus Entella
(Venerdì 11 settembre, ore 21.00)
5° Giornata. Mantova-Pisa
(Domenica 20 settembre, ore 17.15)
6° Giornata. Vicenza-Pisa
(Sabato 10 ottobre, ore 17.15)
7° Giornata. Pisa-Cremonese
(Sabato 17 ottobre, ore 19.30)
8° Giornata. Verona-Pisa
(Domenica 25 ottobre, ore 17.15)
9° Giornata. Pisa-Palermo
(Mercoledì 28 ottobre, ore 19.00)
10° Giornata. Avellino-Pisa
(Domenica 1 novembre, ore 15.00)
11° Giornata. Pisa-Sud Tirol
(Sabato 7 novembre, 15.00)
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