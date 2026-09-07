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Serie BKT, date e orari fino alla 11esima

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare fino alla 11esima giornata di campionato.

Ecco, nel dettaglio, date e orari dei match che attendono i Nerazzurri:

4° Giornata. Pisa-Virtus Entella
(Venerdì 11 settembre, ore 21.00)

5° Giornata. Mantova-Pisa
(Domenica 20 settembre, ore 17.15)

6° Giornata. Vicenza-Pisa
(Sabato 10 ottobre, ore 17.15)

7° Giornata. Pisa-Cremonese
(Sabato 17 ottobre, ore 19.30)

8° Giornata. Verona-Pisa
(Domenica 25 ottobre, ore 17.15)

9° Giornata. Pisa-Palermo
(Mercoledì 28 ottobre, ore 19.00)

10° Giornata. Avellino-Pisa
(Domenica 1 novembre, ore 15.00)

11° Giornata. Pisa-Sud Tirol
(Sabato 7 novembre, 15.00)

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