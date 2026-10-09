Arezzo-Cremonese, conto alla rovescia per la sfida del Comunale

CASTIGLION FIORENTINO – L’Arezzo ha completato questa mattina la preparazione in vista della sfida contro la Cremonese, in programma domani sera allo stadio “Città di Arezzo”. La rifinitura si è svolta a porte chiuse presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino, ultimo appuntamento sul campo prima del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto sono chiamati a una prova di carattere davanti al proprio pubblico contro una delle formazioni più attrezzate della categoria. Dopo le prime giornate di campionato, infatti, tutti i punti conquistati dalla squadra di mister Cristian Bucchi sono arrivati lontano da casa.

Di seguito alcune curiosità e statistiche che accompagnano l’avvicinamento alla gara.

I numeri del match

L’Arezzo ha raccolto finora il secondo miglior rendimento esterno della Serie B con sei punti conquistati lontano dal proprio stadio. Tutti i sei punti conquistati dall’Arezzo in questo avvio di campionato sono arrivati in trasferta, grazie ai successi ottenuti contro Avellino ed Empoli. I cinque gol realizzati dagli amaranto nelle prime giornate sono arrivati tutti nella ripresa, tra il 46′ e il 90′. Pietro Cianci è il miglior marcatore stagionale dell’Arezzo con due reti all’attivo. Due delle cinque reti amaranto sono state realizzate di testa, una delle migliori percentuali del campionato sotto questo aspetto.