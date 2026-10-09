Pianese, Zanchetta carica le zebrette prima della sfida con l’Ostiamare: “La vittoria ci ha dato una spinta importante. Vogliamo fare la partita su qualsiasi campo”

Le zebrette sono attese domani alle 17.30 al Pasquale Giannattasio

Messa in cascina la prima vittoria stagionale, ottenuta contro il Ravenna al Comunale, la Pianese vuole trovare anche la prima serie di risultati utili consecutivi sul campo dell’Ostiamare. Domani, sabato 10 ottobre, i bianconeri se la vedranno infatti con i laziali, con calcio d’inizio alle 17:30, nella sfida valida per il nono turno del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma al “Pasquale Giannattasio”. La formazione biancoviola, che al momento vanta 8 punti in classifica, è reduce da una vittoria e due pareggi nelle ultime tre gare, l’ultimo dei quali ottenuto nel derby laziale con il Latina. L’ultimo precedente tra le due squadre in Lazio, giocato in Serie D nella stagione 2022/23 allo stadio Anco Marzio di Lido di Ostia, sorride ai bianconeri, che ebbero la meglio con il punteggio di 1-0.

A dirigere l’incontro sarà il signor Vittorio Emanuele Teghille della sezione di Collegno, assistito dai siciliani Manfredi Scribani di Agrigento e Giuseppe Minutoli di Messina. Il IV ufficiale designato è invece Andrea Giordani di Aprilia, mentre l’operatore FVS sarà Sebastian Petrov di Roma 1.

“Abbiamo preparato la gara sfruttando l’entusiasmo che ci ha dato la vittoria di domenica. Adesso siamo pronti a dare battaglia a una squadra che sarà difficile da affrontare”. Esordisce così mister Andrea Zanchetta, tecnico della Pianese, nel presentare la sfida di domani. “La volontà e la mentalità che stiamo cercando di costruire sono chiare: vogliamo provare a fare la partita e portare a casa il massimo dei punti su qualsiasi campo. Sappiamo che affronteremo un avversario ostico e forte, una squadra che è un bel mix di giocatori esperti e giovani di valore. È davvero una trasferta molto insidiosa”.

“Il successo, inseguito da tempo e fortemente voluto, dà sicuramente una spinta importante. Le prestazioni c’erano sempre state, ma la forza, la serenità e l’entusiasmo che ti dà una vittoria sono difficili da ritrovare in altri momenti – ha spiegato il tecnico –. Da questo punto di vista, sotto certi aspetti, è stata la settimana più facile da preparare. I ragazzi hanno sempre lavorato molto bene e con il giusto entusiasmo, ma chiaramente i risultati fanno la differenza e possono darti una spinta in più”.

“L’Ostiamare è una squadra che gioca con l’entusiasmo di una neopromossa, ma che ha anche valori ben definiti: un bel mix. Si è calata subito nella dimensione del campionato e sa interpretare bene le partite, cercando di concedere poco e di fare male agli avversari. Credo che tutte le squadre di questo campionato abbiano dei valori: c’è chi ha più qualità tecnica, chi è più agonistico e chi punta maggiormente sulla mentalità. Per questo tutte le partite sono difficili. Dobbiamo portare il giusto rispetto all’avversario, senza però preoccuparci troppo, e pensare soprattutto a quello che possiamo fare noi per mettere in difficoltà l’Ostiamare. Abbiamo preparato la settimana proprio in quest’ottica”, ha concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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