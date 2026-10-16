Prevendita per la ottava giornata di Campionato Serie BKT, Arezzo-Benevento

Attiva da lunedì 19 ottobre, dalle ore 16:00, la prevendita per la ottava gara di Campionato di Serie BKT, Arezzo – Benevento, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” sabato 24 ottobre, con inizio alle ore 19:30.

Per evitare code al botteghino il giorno della partita, si consiglia caldamente di acquistare i biglietti in prevendita.

La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara (sabato 24 ottobre) alle ore 19:30.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà tassativamente venerdì 23 ottobre alle ore 19:00 (i biglietti nel settore ospiti non saranno acquistabili il giorno gara).

Punti vendita

I biglietti sono acquistabili online sul sito TicketOne (con maggiorazione per commissioni bancarie) e presso i seguenti punti vendita autorizzati (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/biglietti-2-2/):

S.S. Arezzo Store – Corso Italia, 19-21-23;

Frajes point – Viale Mecenate snc (all’interno del Conad), Arezzo;

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG);

Vieri Dischi – Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8);

Tabaccheria Francini – Località Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO).

Tutti i punti vendita autorizzati ticketone: https://www.ticketone.it/help/outlets/.

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA CENTRALE : €54,00* [ridotto donne/over 65 €37,00; ridotto under 18 €35,00; ridotto under 14 €18,00];

: €54,00* [ridotto donne/over 65 €37,00; ridotto under 18 €35,00; ridotto under 14 €18,00]; TRIBUNA LATERALE NORD e SUD : €32,00* [ridotto donne/over 65 €22,00; ridotto under 18 €20,00; ridotto under 14 €15,00];

: €32,00* [ridotto donne/over 65 €22,00; ridotto under 18 €20,00; ridotto under 14 €15,00]; CURVA SUD : €18,00* [ridotto donne/over 65 €12,00; ridotto under 18 € 10,00; ridotto under 14 €8,00];

: €18,00* [ridotto donne/over 65 €12,00; ridotto under 18 € 10,00; ridotto under 14 €8,00]; CURVA NORD OSPITI: €18,00* [ridotto donne/over 65 €12,00; ridotto under 18 € 10,00; ridotto under 14 €8,00];

*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

Botteghino

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo (dalle 17:00 di sabato 24 ottobre) prima dell’inizio della partita.

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA CENTRALE : €58,00 [ ridotto donne/over 65 €41,00; ridotto under diversamente abile €38,00; ridotto under 18 €38,00; ridotto under 14 €20,00];

: €58,00 [ ridotto donne/over 65 €41,00; ridotto under diversamente abile €38,00; ridotto under 18 €38,00; ridotto under 14 €20,00]; TRIBUNA LATERALE NORD e SUD : €36,00 [ridotto donne/over 65 €26,00; ridotto diversamente abile €23,00; ridotto under 18 €23,00; ridotto under 14 €18,00];

: €36,00 [ridotto donne/over 65 €26,00; ridotto diversamente abile €23,00; ridotto under 18 €23,00; ridotto under 14 €18,00]; CURVA SUD: €22,00* [ridotto donne/over 65 €15,00; ridotto over 65 €15,00, ridotto div.abile €13,00, ridotto under 18 € 13,00; ridotto under 14 €10,00];

I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI entrano GRATIS e senza necessità di biglietto, ma non hanno diritto a un posto a sedere numerato (presentandosi con un documento di identità valido).

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido.

Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

Accrediti Diversamente Abili (100%)

Le persone diversamente abili al 100% con necessità di assistenza continua possono richiedere un biglietto gratuito per sé e per un accompagnatore.

Come richiedere: inviare una mail a biglietteria@ssarezzo.it allegando il certificato di invalidità. 1. I posti riservati sono limitati.

2. Gli accrediti verranno assegnati seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo delle email.

3. Le richieste saranno soddisfatte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dati richiesti (per disabile e accompagnatore): Nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, e-mail.

Scadenza richieste: entro e non oltre mercoledì 21 ottobre alle ore 12:00.

Si comunicano le disposizioni logistiche e di accesso relative ai parcheggi riservati ai tifosi diversamente abili per l’incontro in programma:

o Piazzale Lorentini: L’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di pass auto specifico, già consegnato in precedenza dalla società sportiva.

o Parcheggio Campo da Baseball: Tutti gli altri tifosi diversamente abili in possesso del pass blu INPS ordinario potranno parcheggiare presso l’area del campo da baseball. Per usufruire dello spazio, sarà necessario esibire l’abbonamento o il biglietto d’ingresso che riporti la tariffa “ridotto” o “omaggio” diversamente abili.

o Ingresso allo stadio: Per facilitare l’accesso all’impianto, sarà interamente riservata una corsia di prefiltraggio dedicata a questa categoria di tifosi.

Altri accrediti



Si specifica che la stessa scadenza (mercoledì 21 ottobre alle ore 12:00) vale tassativamente anche per tutte le altre richieste di accredito, incluse quelle per le tessere CONI, AIA e FIGC.

Qualsiasi richiesta pervenuta al di fuori dei limiti sotto-elencati dovrà considerarsi automaticamente respinta

SI CONSIGLIA L’ACQUISTO IN PREVENDITA PER EVITARE FILE AL BOTTEGHINO!

Informazioni Importanti per i Tifosi

Documento d’identità: Il biglietto è nominativo. È obbligatorio presentare un documento di identità valido sia al momento dell’acquisto sia agli ingressi dello stadio.

Il biglietto è nominativo. È obbligatorio presentare un documento di identità valido sia al momento dell’acquisto sia agli ingressi dello stadio. Orari: Si raccomanda di raggiungere lo stadio con largo anticipo per evitare code e velocizzare i controlli di sicurezza.

Si raccomanda di raggiungere lo stadio con largo anticipo per evitare code e velocizzare i controlli di sicurezza. Regolamento: L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del codice di comportamento del tifoso, del Codice Etico di S.S. Arezzo s.r.l. e del Regolamento d’uso dell’impianto, tutti consultabili sul sito ufficiale www.ssarezzo.it.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del codice di comportamento del tifoso, del Codice Etico di S.S. Arezzo s.r.l. e del Regolamento d’uso dell’impianto, tutti consultabili sul sito ufficiale www.ssarezzo.it. Incedibilità del titolo: il biglietto sarà strettamente nominale e non sarà consentito il cambio nominativo dell’utilizzatore (ad eccezione della tariffa SERVIZIO ACCOMPAGNATORE DIV. ABILI)

Si comunica che l’apertura delle vendite dei biglietti per la Curva Ospiti per la gara di campionato di Serie B Arezzo – Benevento è fissata per lunedì 19 Ottobre alle ore 16:00, in contemporanea con i settori locali.

L’acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà soggetto alle seguenti restrizioni operative: