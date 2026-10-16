Report allenamento – venerdì 16 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue la preparazione dell’S.S. Arezzo in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 18 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Ferraris. La squadra si è allenata questa mattina allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. La seduta è stata caratterizzata da una prima fase di attivazione tecnica, seguita da esercitazioni sul possesso palla, lavoro tattico e sviluppi di gioco tra i reparti. Per domani, sabato 17 ottobre, è prevista la rifinitura, sempre al Faralli. Al termine dell’allenamento la squadra partirà alla volta di Genova, dove entrerà in ritiro in vista della sfida contro i blucerchiati.

DATI E STATISTICHE

La gara del Ferraris metterà di fronte due formazioni appaiate da numeri molto simili. Arezzo e Sampdoria hanno infatti realizzato sei reti e subito tredici gol nelle prime sei giornate di campionato. Gli amaranto arrivano all’appuntamento dopo il pareggio interno per 0-0 contro la Cremonese e cercano continuità dopo aver mantenuto la porta inviolata nell’ultimo turno. La squadra di mister Bucchi occupa attualmente la dodicesima posizione con 7 punti, mentre i liguri sono diciottesimi a quota 4. I precedenti in Serie B tra le due società sono soltanto due e risalgono alla stagione 1966/67: un pareggio a reti bianche ad Arezzo e una vittoria per 3-0 della Sampdoria in Liguria. Un dato significativo riguarda il rendimento esterno degli amaranto: l’Arezzo ha conquistato 6 dei suoi 7 punti lontano dal Comunale, grazie ai successi ottenuti sui campi di Avellino ed Empoli, attestandosi nelle zone alte della graduatoria delle gare in trasferta. Sul fronte individuale, il miglior marcatore amaranto è Pietro Cianci con due reti, mentre per la Sampdoria il riferimento offensivo è Lorenzo Insigne, autore di tre gol nelle prime sei giornate e a segno nelle ultime due partite disputate dai blucerchiati. Tra le curiosità statistiche, l’Arezzo ha realizzato tutti i propri gol dal 46° minuto in avanti, confermando una particolare incisività nella seconda parte delle gare. La Sampdoria, invece, è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi del campionato (58), dato che testimonia l’aggressività del pressing alto proposto dalla formazione ligure