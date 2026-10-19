Report allenamento – lunedì 19 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – La squadra si è ritrovata questa mattina a Castiglion Fiorentino per la ripresa degli allenamenti all’indomani della vittoriosa trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il gruppo è stato diviso in due programmi di lavoro differenziati: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto una seduta a carattere defaticante finalizzata al recupero, mentre gli altri elementi della rosa hanno effettuato un allenamento composto da messa in azione, lavoro metabolico e partita finale. La preparazione proseguirà nella giornata di domani, martedì 20 ottobre, con una seduta pomeridiana in programma sempre presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino.