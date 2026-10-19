La Primavera e le ragazze Under 17 fanno sorridere l’Academy

Turno di gare positivo per l’Academy del Pisa Sporting Club.
In campo maschile è la Primavera di Miguel Veloso a conquistare la copertina grazie al bellissimo poker rifilato all’Ascoli; buon pareggio per gli Under 17 e importante vittoria esterna per gli Under 16 nel doppio confronto con il Modena. In campo femminile applausi per le Under 17 che vincono largamente il derby col Livorno; successi anche per le Juniores e le Under 15
Settore Maschile
PRIMAVERA 2. Pisa-Ascoli 4-1
UNDER 17. Pisa-Modena 2-2
UNDER 16. Modena-Pisa 0-1
UNDER 15. Modena-Pisa 1-0
UNDER 14. Spezia-Pisa 1-1
Settore Femminile
JUNIORES. Worange CF Pistoiese-Pisa 3-5
UNDER 17. Livorno-Pisa 0-4
UNDER 15. Pisa-Carrarese 3-1
UNDER 12. Forcoli Valdera-Pisa 7-2
PULCINE. Pisa-Zambra 1-3
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