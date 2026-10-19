La Primavera e le ragazze Under 17 fanno sorridere l’Academy

Turno di gare positivo per l’Academy del Pisa Sporting Club.

In campo maschile è la Primavera di Miguel Veloso a conquistare la copertina grazie al bellissimo poker rifilato all’Ascoli; buon pareggio per gli Under 17 e importante vittoria esterna per gli Under 16 nel doppio confronto con il Modena. In campo femminile applausi per le Under 17 che vincono largamente il derby col Livorno; successi anche per le Juniores e le Under 15

Settore Maschile

PRIMAVERA 2. Pisa-Ascoli 4-1

UNDER 17. Pisa-Modena 2-2

UNDER 16. Modena-Pisa 0-1

UNDER 15. Modena-Pisa 1-0

UNDER 14. Spezia-Pisa 1-1

Settore Femminile

JUNIORES. Worange CF Pistoiese-Pisa 3-5

UNDER 17. Livorno-Pisa 0-4

UNDER 15. Pisa-Carrarese 3-1

UNDER 12. Forcoli Valdera-Pisa 7-2

PULCINE. Pisa-Zambra 1-3

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