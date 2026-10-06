Report allenamento – martedì 6 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della gara interna di sabato contro la Cremonese. Nella mattinata odierna la squadra si è allenata presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino svolgendo una seduta articolata in diverse fasi di lavoro. Il programma ha preso il via con un circuito di muscolazione finalizzato allo sviluppo della forza e della condizione atletica. Successivamente il gruppo ha svolto un’esercitazione tecnica a reparti, concentrandosi sui principi specifici dei vari ruoli e sulle situazioni di gioco. La seduta si è conclusa con una serie di possessi palla dedicati all’intensità, alla qualità della circolazione e alle collaborazioni tra i giocatori. Gli allenamenti della squadra proseguiranno domani, mercoledì 7 ottobre, con una nuova sessione in programma al mattino, sempre a Castiglion Fiorentino.