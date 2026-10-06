Serie BKT | Date e orari fino alla 20^ giornata di campionato

La Lega B ha comunicato date e orari dalla 12^ alla 20^ giornata, la 1^ di ritorno, del Campionato Serie BKT 2026/27. Questa la programmazione:
12^ AREZZO-PADOVA domenica 22 novembre, ore 17:15
13^ MANTOVA-AREZZO mercoledì 25 novembre, ore 20
14^ AREZZO-PISA domenica 29 novembre, ore 19:30
15^ MODENA-AREZZO sabato 5 dicembre, ore 15
16^ AREZZO-CESENA mercoledì 9 dicembre, ore 20
17^ V.ENTELLA-AREZZO domenica 13 dicembre, ore 15
18^ CATANZARO-AREZZO domenica 20 dicembre, ore 15
19^ AREZZO-L.R.VICENZA domenica 27 dicembre, ore 15
20^ AREZZO-H.VERONA sabato 9 gennaio, ore 19:30