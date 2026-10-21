Report allenamento – mercoledì 21 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – La squadra dell’Arezzo si è allenata questa mattina allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Anche nella seduta odierna il gruppo è stato suddiviso in due blocchi di lavoro: i calciatori impiegati per l’intera gara di Genova hanno svolto un programma di lavoro metabolico, mentre tutti gli altri hanno effettuato un circuito di forza, seguito da esercitazioni tecniche, lavori di resistenza alla velocità e partite a pressione. La preparazione riprenderà domani, giovedì 22 ottobre, con una nuova sessione di allenamento a porte chiuse in programma allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino.