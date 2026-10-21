Il Presidente Comolli saluta la squadra alla ripresa degli allenamenti

E’ ripresa questa mattina la preparazione del Pisa Sporting Club.

Al Centro Sportivo di San Piero a Grado la squadra Nerazzurra ha ricevuto la visita e il saluto del Presidente Damien Comolli; assieme a lui, ad assistere all’allenamento, anche il Patron del Club Alexander Knaster e il Direttore Sportivo Leonardo Gabbanini.

Dopo due giorni di riposo il gruppo ha iniziato un lungo tour de force che lo vedrà impegnato, senza soste, in tre gare ravvicinate; domenica prossima (ore 17.15) in casa del Verona, mercoledì 28 ottobre (ore 19.00) alla Cetilar Arena contro il Palermo e infine domenica 1 novembre (ore 15.00) al “Partenio-Lombardi” di Avellino.

La marcia di avvicinamento alla sfida del “Bentegodi” è iniziata, come detto, questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado dove la preparazione proseguirà con le singole sedute mattutine di giovedì, venerdì e sabato; nel pomeriggio di sabato la squadra si metterà in viaggio per raggiungere il Veneto.

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