Ripresa dei lavori a Castiglion Fiorentino: l’Arezzo torna in campo dopo la sfida con la Cremonese

CASTIGLION FIORENTINO – Archiviato l’impegno di sabato contro la Cremonese, l’Arezzo ha ripreso nel pomeriggio odierno la preparazione presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino, inaugurando una nuova settimana di lavoro in vista della prossima partita di Genova con la Sampdoria. La seduta si è aperta con una fase di messa in azione, utile a riattivare il gruppo dopo il match dello scorso fine settimana, per poi proseguire con esercitazioni dedicate al possesso palla e concludersi con una partita a ranghi contrapposti. La preparazione proseguirà nella mattinata di mercoledì 14 ottobre, quando la squadra tornerà ad allenarsi ancora a Castiglion Fiorentino per una nuova sessione di lavoro.

Aggiornamento tifosi

Continua intanto a crescere l’entusiasmo attorno alla trasferta di Genova. In vista della gara contro la Sampdoria, sono già 1.266 i biglietti acquistati dai sostenitori amaranto per il settore ospiti, un dato che conferma ancora una volta il forte attaccamento della tifoseria ai colori dell’Arezzo e la volontà di accompagnare la squadra anche lontano dal Comunale.