Bollettino medico, le condizioni di Francesco Chesti

Il difensore bianconero è già al lavoro per il recupero

L’US Pianese comunica che Francesco Chesti ha riportato una distrazione muscolare di secondo grado, con interessamento miotendineo del retto femorale del quadricipite destro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni sono in miglioramento. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata e valutata dallo staff medico bianconero.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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